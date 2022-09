Maluma revela que vai passar por uma cirurgia

02/09/2022 | 14:11



Maluma apareceu nas redes sociais durante esta sexta-feira, dia 2, e deu o maior susto em seus fãs e seguidores. Pois é, o cantor anunciou por meio de seu Instagram que vai passar por uma operação em um de seus joelhos.

Deitado em uma cama de hospital e completamente sereno e sorridente, Maluma apareceu com os trajes normais cirúrgicos: roupa azul e uma touca da mesma tonalidade. O cantor ainda aproveitou para pedir aos fãs que torçam para que tudo dê certo durante o procedimento.

Logo mais, vou fazer uma pequena operação no joelho. Conto com as orações e boas energias de vocês e tudo vai correr bem. Eu amo vocês. Desejem-me boa sorte.