Isabella Scherer fala da barriga pós parto: Muito estranho

02/09/2022 | 14:11



Nesta sexta-feira, dia 2, Isabella Scherer, que foi para o hospital novamente, pois estava com a pressão alta, usou o momento para interagir com seus seguidores. Pelos Stories, a atriz respondeu perguntas sobre sua vida e a maioria relacionadas à maternidade, após o nascimento dos gêmeos Mel e Bento, na última segunda-feira, dia 29.

Em uma das questões, um de seus fãs falou sobre a mudança que seu corpo está passando. A pergunta foi se é esquisito a barriga estar menor e menos dura, Isabella respondeu que sim, é muito estranho. Além disso, ela comentou mais curiosidades dos internautas sobre seus filhos recém nascidos. A campeã do Masterchef Brasil, falou sobre como foi e quanto tempo levou para os pequenos nascerem:

O parto em si foi bem rápido, uma hora e meia, duas horas mais ou menos... Mas fiquei ainda um tempão no centro cirúrgico por conta da pressão alta e depois mais umas horas na recuperação! Esse processo todo foi umas quatro, cinco horas (levando em consideração que meu cérebro estava bugado e qualquer informação que eu fale do parto pode ser errada kkkk).

Para finalizar o bate-papo com os seguidores Scherer falou que achou vídeos de seu trabalho de parto no celular, mas que não conseguiu vê-los porque no começo já ficava emocionada e chorava.