Victoria Beckham teria roubado música dos recém-casados e feito a nora Nicola Peltz chorar no casamento, diz jornal

02/09/2022 | 14:11



Treta! Segundo informações do Daily Mail, o casamento de Nicola Peltz e Brooklyn Beckham em maio deste ano foi marcado por brigas e desavenças. O que era para ser uma cerimônia agradável, acabou fazendo com que as duas famílias fossem pegas no fogo cruzado entre Victoria Beckham e a noiva. Os desentendimentos teriam começado por Nicola não ter usado o vestido que a sogra desenhou para ela. Conforme a situação foi escalando, ela ainda acusou a matriarca de roubar os holofotes no evento.

Como designer de celebridades, muitos no mundo da moda presumiram que Victoria seria a autora da peça usada pela noiva. No entanto, Peltz apareceu na capa da Vogue de maio usando uma criação da Valentino. Nicola mais tarde deu uma entrevista insistindo que sua intenção não era desrespeitar a mãe de seu amado, mas uma fonte informou ao jornal que ela nunca pretendia usar o vestido

- Ela sempre ia deixá-la desenhar alguma coisa. Mas ela nunca iria colocar isso nela. Ela tem muitos amigos designers talentosos. É como quando você tem um sogro, e eles dizem que fazem as melhores almôndegas, você odeia almôndegas, mas você deixa eles cozinharem de qualquer maneira. Foi exatamente isso que aconteceu. Ela nunca, nunca iria usá-lo.

Outro informante com conhecimento da controvérsia acredita que ela realmente estava pensando em usar o design, mas desistiu no último minuto.

- Valentino estava preocupado que eles não tivessem tempo suficiente para fazer o vestido porque Victoria não disse aos Peltzes que seu ateliê não poderia fazer o vestido para Nicola até o último minuto.

Após o desenrolar do drama, a noiva ainda teria ficado ofendida quando o amigo íntimo Marc Anthony fez um discurso enaltecendo Victoria.

- Foi totalmente apenas uma ode a Victoria e como ela é incrível. Nicola adora ser o centro das atenções, especialmente no dia do casamento. Então isso realmente a deixou brava. Ela se irritou no meio de sua recepção de casamento com a Brittany e sua mãe, e estava chorando muito.

Uma terceira fonte revelou que a ex-Spice Girl teria roubado a música da primeira valsa dos recém-casados para sua própria dança de mãe e filho.

- Marc pediu a Nicola e Brooklyn que escolhessem sua música favorita para dedicar a eles, e essa era a favorita deles. Nicola saiu do salão porque ela e Brooklyn pensaram que Marc os estava apresentando para uma dança especial de uma música de amor que o casal havia escolhido. Mas sem nenhum aviso e a pedido de Victoria, Marc mudou para uma dança mãe-filho usando a mesma música. A maioria dos convidados percebeu que algo havia acontecido. Foi desconfortável para o casal que estava pensando que seria um momento para eles.

Por fim, foi informado que Brooklyn ficou chateado com a situação.

- Brooklyn se sentiu muito mal porque sua mãe simplesmente não dava a mínima. Ela acha que Nicky é uma pirralha mimada. Ele se sentiu responsável.