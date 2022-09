Na pista! Marcelo Bimbi está solteiro após terminar relacionamento com dermatologista

02/09/2022 | 14:11



Chegou ao fim o relacionamento de Marcelo Bimbi e a dermatologista mineira, Lorena Marcondes. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o casal se separou para que o ex-A Fazenda pudesse focar totalmente em sua carreira política.

O romance entre o ex-marido de Nicole Bahls, de 37 anos de idade e a médica, de 35 anos de idade, chegou a ser oficializado como um noivado, porém com a entrada de Marcelo para a política, o casal decidiu se separar.

Na entrevista para a colunista, o ex-peão contou que está querendo viver sua vida sem precisar dar satisfações a ninguém e quer ser livre para tomar as próprias decisões sem contar com a opinião de outra pessoa.

Não quero mais. Não estou preparado. Estou no meio de uma campanha, onde eu preciso de ajuda, necessito de gente do meu lado e não me cobrando, nem enchendo o meu saco. Eu não quero mais viver isso, ter que dar satisfação de onde eu vou e do que deixo de fazer. Eu sou uma pessoa que estou vivendo o hoje única e exclusivamente para ajudar o povo. Eu acreditava que ela seria uma pessoa que poderia se encaixar nessa fase da minha vida, mas não deu certo.

Bimbi chegou a relembrar que todos os relacionamentos no início são perfeitos, mas é com o andar da carruagem que se conhece de verdade o outro e que foi nesse momento que tudo deu errado com Lorena.

Todo amor parece isso e o nosso era assim. Eu achava que era a pessoa certa, ideal, perfeita, que só me admirava e só me ajudava. Mas depois, só fica me cobrando. Era muito ciumenta. Não sou mais perfeito, não sou mais bonito, não sou nada, sou um merda, mas vou ser deputado federal e eu preciso de alguém que entenda isso., revelou.

Vale lembrar que os dois ainda estavam em clima de romance há uma semana, quando anunciaram o pedido de noivado que teve buquê de rosas e tudo. Porém parece que as coisas não deram muito certo, né?