Jade Picon e Gabriel Medina estão se encontrando às escondidas, diz site

02/09/2022 | 14:10



Será que está rolando? Parece que o suposto affair entre Gabriel Medina e Jade Picon ganhou mais uma atualização. Segundo fontes da colunista Fábia Oliveira, Gabriel Medina tem sido visto visitando, com frequência, o condomínio de luxo onde Jade Picon está morando, na Barra da Tijuca, desde os início da gravação da novela Travessia.

Segundo Fábia, os dois estariam se encontrando ás escondidas e são vistos juntos frequentemente no condomínio. Mas parece que eles são bem espertos. Para despistar os fãs, eles fazem publicações de Stories diferentes quando se encontram.

Essa não é a primeira vez que os dois são apontados como affair. Além de supostamente terem se beijado na mesma festa onde estaria Yasmin Brunet, ex-esposa do atleta, um vídeo circulou na internet no último domingo, com imagens de um casal que seria Picon e Medina.