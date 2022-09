Razer anuncia versão para iPhone do controle Kishi V2

Da Redação

O Razer Kishi V2 agora está disponível para iPhone. Trata-se da mais nova adição à sua linha de controles para dispositivos móveis – e não tem nem preço e nem previsão de desembarque oficial no Brasil.

Assim como o Kishi V2 para Android, o controle para iOS oferece a qualidade dos periféricos de console em um formato pensado nos jogadores de games mobile, proporcionando aos usuários a mais avançada experiência nesse tipo de plataforma.

O primeiro Kishi V2 foi lançado pela Razer em julho deste ano e inaugurou a atual geração dos controles Kishi, adicionando recursos táteis com qualidade premium ao mercado de jogos móveis.

Agora, os usuários do iPhone podem experimentar os mesmos controles aprimorados e jogabilidade perfeita no smartphones enquanto transmitem os títulos AAA mais recentes ou jogam nativamente os mais recentes lançamentos.

O Kishi V2 para iPhone terá uma série de recursos premiados, como as portas de alta qualidade com os novos microswitches para controles táteis desenvolvidos após o lançamento do renomado controle de consoles Razer Wolverine V2.

Os usuários do Kishi V2 para iPhone também terão à disposição os botões multifuncionais programáveis duplos e o de compartilhamento, que permitem capturar rapidamente fotos ou videoclipes de dentro de cada jogo.

O novo controle incorpora ainda um design aprimorado e simplificado da estrutura de ajuste tipo ponte, que dá mais estabilidade e aderência confortável ao usuário que busca uma experiência totalmente portátil. Além disso, graças à sua compatibilidade universal com os modelos mais novos de iPhone, o Kishi V2 já está preparado para ser utilizado com potenciais futuros smartphones iOS.

O Kishi V2 para iPhone também é suportado pelo aplicativo gratuito Razer Nexus. Os jogadores de iPhone podem iniciar instantaneamente o app ao pressionar um único botão do controle para acessar os jogos instaladose recursos de streaming do YouTube ou Facebook, verificar mais de 1.000 jogos compatíveis e ajustar as configurações do controle.

O Razer Nexus é um aplicativo opcional e não exige assinatura.

