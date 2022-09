Ruth Moreira conforta fã de Marília Mendonça que perdeu o filho: Assim como você, eu também tenho uma filha que é uma estrelinha

02/09/2022 | 13:10



Não teve como não se emocionar com o Mais Você desta sexta-feira, dia 2. O programa convidou Ana Paula para participar do quadro Tapa no Visual, com o intuito de trazer um pouco de alegria após a morte de seu filho. Durante a conversa com o programa, a participante declarou ser fã de Marília Mendonça e acabou recebendo uma mensagem de carinho de Ruth Moreira - mãe da cantora.

Na mensagem, dona Ruth diz que entende a dor que Ana Paula sente com a saudade do filho, mas também incentivou que ela procurasse ajuda e buscasse seguir em frente:

- Assim como você, eu também tenho uma filha que é uma estrelinha que ta morando no céu, assim como você tem o Lucas, que ta morando no céu. E eu quero muito te dizer que eu me apeguei em Deus pra eu estar sobrevivendo e procurei algo para fazer, que é a minha cozinha, que é o meu canal. Dia após dia eu vou trabalhando e isso é uma terapia pra mim. Acho que se você procurasse alguma coisa que você gosta de fazer também. Quando a gente ocupa a mente, ocupa a cabeça da gente, isso vai passando. Eu sei que essa dor é tremenda, porque eu passei e passo por essa dor. Não é fácil viver o dia após dia porque todo dia a gente lembra, mas eu to aqui para te dar essa força, e falar que vamos seguir em frente.

Marília Mendonça morreu no dia 5 de novembro após sofrer um trágico acidente de avião.