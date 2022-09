Heineken no Rock in Rio 2022: visite estande e crie som por meio de plantas

Da Redação, com assessoria

Como patrocinadora oficial do Rock in Rio Brasil 2022, a Heineken apresenta o espaço Biosfera no Rock District. Trata-se de uma experiência imersiva que visa unir música e sustentabilidade dentro da Cidade do Rock. Durante os sete dias de evento, o público terá a oportunidade de compor músicas a partir da interação com diversas espécies de plantas da Mata Atlântica dentro de um domo localizado ao lado do Espaço Favela.

A experiência foi desenvolvida em colaboração com a rapper indígena Brisa Flow e seu squad, composto pelo grupo de rap Brô Mc’s, a cantora Djuena Tikuna, o DJ Eric Terena e o beatmaker Ian Wapichana. Com o auxílio de um aparelho tecnológico de captação dos sons, eles criaram uma música exclusiva, produzida com base nas vibrações das plantas.

Já o estande, desenvolvido em parceria com o hub de tecnologia The Force e a Agência Atenas, terá o seu interior totalmente ocupado por plantas. Dentro do espaço, os visitantes poderão interagir com o ambiente e idealizar uma música original, sugerida pelos sons das plantas. O espaço terá também iluminação especial e lasers para entregar uma experiência visual ainda mais marcante. Além disso, será possível sentir o aroma e as texturas das plantas, tornando a visita mais sensorial e interativa.

“Por meio dessa imersão multissensorial, a Heineken quer fazer um convite para um futuro mais verde. Influenciando as pessoas a repensarem sua relação com o meio ambiente, sobre a vida nas cidades e a importância de um olhar mais responsável”, diz Melina Domingos, líder de estratégia de sustentabilidade e cultura da marca Heineken no Brasil.

Ao entrar no espaço da Heineken no Rock in Rio 2022, o visitante será impactado pela abundância da mata e ouvirá um manifesto feito pela voz de Brisa Flow, em que é chamado a interagir com as plantas e descobrir com quais sons da natureza a conexão vai acontecer, além de abordar a relação do meio ambiente com as cidades. Ao ser tocada, a planta libera um som, que ecoa no espaço por meio de amplificadores. Cada batida sonora é singular e varia de acordo com a espécie, já que está relacionada com aspectos fisiológicos como quantidade de água, ar e vibração.

Como se fossem parte de uma orquestra, os sons se complementam, formando juntos uma única composição que domina o ambiente, e, assim, durante cerca de seis minutos, cada grupo formado de visitantes poderá vivenciar a floresta de maneira singular e especial.