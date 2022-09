Presidente do Grêmio defende Roger Machado e eudeusa Renato: 'Mobiliza, agrega'

02/09/2022 | 12:23



A sexta-feira começou cedo para o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. Um dia após surpreender ao anunciar troca em todo o comando de futebol do clube e a chegada de Renato Portaluppi, o dirigente teve de dar coletiva para explicar os motivos das mudanças. Ele saiu em defesa do técnico Roger Machado, mas endeusou o novo comandante e disse que uma "mudança no ambiente" era necessária.

Após quatro jogos sem vitórias na Série B, a situação ficou insustentável para Roger Machado. O Grêmio oficializou sua saída na noite de quinta-feira, junto com o diretor de futebol Sergio Vazques e o vice de futebol Denis Abrahão. Bolzan elogiou todos os profissionais nesta sexta-feira, em busca de paz.

Vazques, porém, saiu reclamando da atitude do presidente. "(Fiquei sabendo da demissão) Através do Denis (Abrahão), porque o presidente até agora não me ligou", disse, à rádio Grenal. "Eu e o Denis estamos em uma sinuca de bico. Vou bater na madeira, mas se por acaso o Grêmio não subir, a culpa vai ser minha, do Denis e do Roger. Mas, se subir, (o mérito) vai ser do Renato."

"Eu quero reconhecer publicamente toda a capacidade de trabalho do técnico Roger. Eu não via erro na metodologia de trabalho dele", elogiou Bolzan, antes de explicar o motivo da mudança. "Não pensem que estamos aqui vendo erros do trabalho do Roger. O ambiente gerado não foi aquele esperado para enfrentar o que se tem pela frente", esclareceu. Com Renato Gaúcho, a expectativa é a de que haja uma melhora no ambiente.

Renato Gaúcho chega em Porto Alegre apenas na segunda-feira, mas já é exaltado pelo presidente. "Ele mobiliza, ele agrega, ele dá estabilidade emocional a todo mundo", garantiu Bolzan. Nesta sexta-feira, o Grêmio recebe o Vila Nova e será comandado por César Lopes, técnico da base, que já recebeu orientações do novo comandante por telefone. "Nós finalizamos ontem a situação com ele (Renato Gaúcho) e ele não poderia vir (para este jogo). Folgamos no sábado e no domingo e ele já treina segunda à tarde. Mas o treinador que vai fazer o jogo de hoje já falou com o Renato."

O presidente admitiu que o acerto foi apenas até o fim da Série B, prometeu trabalhar junto ao técnico e garantiu que a situação continua tranquila na Série B. "Nós ainda estamos com uma campanha segura, o que não podemos fazer é vacilar."

Bolzan revelou que também conversou bastante com Denis Abrahão para evitar sua saída. Fez elogios e também ressaltou o amor de Vazques ao clube. "Conversei bastante com o Denis. O deixei muito à vontade na situação de permanência", falou. "Estou para ver o gremismo mais manifestado, alucinado, gremista de raiz, como nas figuras do Denis e do Sergio."