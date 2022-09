Pedro Scooby é resgatado no aeroporto por Letícia Bufoni: - Não vou ficar chorando por aí pelos cantos

02/09/2022 | 12:11



Como você viu, Pedro Scooby passou por um verdadeiro perrengue com os filhos após não conseguir embarcar para o Brasil. No aeroporto dos Estados Unidos da América, o surfista foi informado que não haviam mais lugares disponíveis no voo que havia comprado com quatro meses de antecedência e decidiu pedir ajuda à Letícia Bufoni. Na noite da última quinta-feira, dia 1º, ele revelou que foi resgatado pela amiga.

Nos Stories do Instagram, o ex-BBB surgiu já sentado no carro e explicou:

- Bom, vocês viram esse drama aí, né? Não conseguiram me colocar num voo, um erro da companhia. Mas eu não vou ficar chorando por aí pelos cantos. Como eu tenho a melhor família do mundo...

Ao que a skatista apareceu no vídeo e disse:

- Já veio com uma ideia melhor ainda.

Sem se deixar abalar pela situação, Scooby disparou:

- Sabe aquele ditado: Se a vida te deu um limão, faça uma limonada? É isso que a gente está fazendo agora

- Perdeu o voo, vamos arrumar outro probleminha, completou Letícia.

O pai de três crianças deve retornar com elas no próximo sábado, dia 3.

- Só consegui agora para sábado, então até lá confere aí que vai ficar divertido o negócio.

Provando que não estava brincando quando falou em diversão, ele compartilhou alguns registros horas mais tarde mostrando que eles foram curtir Las Vegas. Em um dos vídeos, os pequenos estão pulando felizes na cama do hotel enquanto cantam e dançam.

- Noitada em Vegas bombando, declarou Pedro.