Anitta é xingada por rapper nas redes sociais e responde à altura: Você pode ir estudar antes de falar de mim

02/09/2022 | 12:10



Eita! Após sua vitória histórica no VMAs, o nome de Anitta segue na boca do povo para comentários bons e ruins, mas parece que um em específico não deixou a cantora nada feliz.

Na madrugada desta sexta-feira, dia 2, o rapper norte-americano Yung Cyph decidiu expressar sua opinião sobre a apresentação de Anitta na premiação. Com um retweet da próprio publicação da carioca, ele atacou sem motivos aparentes:

Essas va***s ficam por aí se arreganhando na internet por poucos dólares, quando podiam faturar o quádruplo disso se fizessem algo que realmente envolvesse talento e inteligência. Mas elas não são muito espertas, desrespeitam qualquer homem que possam ajudá-las e dão moral para qualquer p*u.

Mas parece que o rapper não sabe o quão quente o sangue brasileiro pode ser e nem se tocou que podia estar arrumando briga com a pessoa errada. Na sessão de comentários, Anitta se irritou e respondeu:

V***a, vá fazer a p***a do seu dinheiro e cale a p***a da boca. Ou você pode ir estudar antes de falar sobre mim para que você possa aprender alguma merda de verdade, covarde.

E claro que os fãs da cantora de Envolver tomaram as dores da artista e não gostaram nem um pouco também dos comentários negativos do rapper, né? Os internautas passaram a classificar as falas de Yung Cyph como machista e desrespeitosas.