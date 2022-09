Ney Latorraca completa 60 anos de carreira e fala sobre trajetória em Encontro

02/09/2022 | 12:11



Ney Latorraca está completando 60 anos de carreira e participou do Encontro, que agora é apresentado por Patrícia Poeta. O ator falou um pouco sobre sua trajetória na televisão.

Como homenagem, a produção do programa foi ás ruas e conversou com os telespectadores e perguntou quais os papéis mais marcantes do ator. E foi um elogio atrás do outro, as pessoas falaram de personagens inesquecíveis como, Barbosa do TV Pirata, Cornélio Valente de O cravo e Rosa e seu Quequé de Rabo de Saia. Deu para perceber que o ator já marcou a vida de muita gente.

O veterano da TV ainda aproveitou para divulgar a peça que leva seu nome, que está em cartaz no Rio de Janeiro.

Em um momento especial, o também apresentador do programa Manoel Soares admitiu que já foi Ney por um dia, em uma peça da escola, fofo! E atuar não é nada fácil, o ator contou como é para ele fazer tantos personagens icônicos:

Minha função é essa, eu faço tudo para agradar o meu público, falou o ator sobre sua incrível habilidade de conseguir fazer desde papéis cômicos até grandes dramas.