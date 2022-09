Rock in Rio 2022: metal abre festival com Iron Maiden, Sepultura e Dream Theater

02/09/2022 | 11:49



O Rock in Rio 2022 começa nesta sexta-feira, 2, e será realizado na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, neste fim de semana e nos dias 8, 9, 10 e 11. Iron Maiden, Dream Theater e Sepultura são as principais bandas deste primeiro dia de Rock in Rio. Veja abaixo a line-up.

Os ingressos estão esgotados, mas dá para assistir aos shows do Rock in Rio em casa. Eles serão transmitidos pelo Multishow e Canal Bis, disponíveis para assinantes da Claro TV/Net e Sky. Na TV aberta, a Globo apresenta os melhores momentos do festival no fim da noite. Os shows da capital fluminense também poderão ser assistidos pela plataforma de streaming Globoplay por não assinantes logados, no Multishow, e por assinantes do pacote +Canais ao Vivo, no Canal Bis. Mas nem todos os shows serão transmitidos por todos os canais.

O Multishow fará transmissões ao vivo dos palcos Mundo e Sunset nesta sexta-feira, 2, a partir das 14h30. Nos outros dias, a transmissão começa às 15h.

O Canal Bis também estará ao vivo, todos os dias a partir das 17h30, diretamente dos palcos Favela e New Dance Order.

A TV Globo apresenta um compilado dos melhores momentos, à noite. Nesta sexta, 2, e nas próximas quinta, 8, e sexta, 9, o programa vai ao ar depois de Conversa com Bial. Nos dois sábados, depois de Altas Horas e nos domingos, após o término de Vai que Cola.

Veja o horário dos shows do Rock in Rio nesta sexta, 2, o dia do metal

Palco Mundo

- 17h25 - Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira

- 19h25 - Gojira

- 21h30 - Iron Maiden

- 00h05- Dream Theater

Palco Sunset

- 14h55 - Black Pantera + Devotos

- 16h25 - Metal Allegiance

- 18h25 - Living Colour + Steve Vai

- 20h30 - Bullet For My Valentine

New Dance Order

- 16h00 - Chang Rodrigues Live

- 17h00 - Flo Masse Vs Craig Ouar

- 18h30 - Binaryh

- 20h00 - Valentina Luz

- 21h30 - Victoria Engel

- 23h00 - Ananda

- 00h30 - Renato Ratier Vs Diogo Aciolly

- 02h00 - Len Faki

Espaço Favela

- 16h30 - Revengin

- 17h55 - Affront

- 20h05 - Gangrena Gasosa

Palco Supernova

- 16h30 - Crypta

- 17h30 - Surra

- 18h30 - Matanza Ritual

- 19h30 - Ratos de Porão

Rock District

- 15h00 -Sioux 66

- 16h30 - Eminence

- 18h30 - Noturnall

- 20h00 - Oitão

Highway Stage

- 15h00 - JP Bonfá

- 15h30 - Betta

- 16h00 - Pedro Mahal + Buraco Blues

Rock Street Mediterrâneo

- 15h15 - Terra Celta

- 16h30 - Wallace Oliveira

- 17h10 - Orquestra Mundana Refugi