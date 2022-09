Avião do Harry Potter vai voar para Miami e Orlando

Redação

Do Rota de Férias



02/09/2022 | 11:55



A companhia aérea Gol e o complexo Universal Orlando Resort prepararam uma atração especial para viajantes que pretendem ir às cidades de Orlando e Miami, nos Estados Unidos. Alguns voos da empresa serão operados em um avião do Harry Potter, que conta com um visual totalmente personalizado e inspirado no mundo do bruxinho.

Avião do Harry Potter

O Boeing 737 Max começou a operar com a adesivação temática em 29 de agosto. No desenho, é possível ver representações de elementos das duas áreas temáticas do The Wizarding World of Harry Potter, que ficam dentro dos parques temáticos do Universal Orlando. Entre elas, o Castelo de Hogwarts, o Hogwarts Express, a Floresta Proibida e o feroz dragão no topo do banco bruxo Gringotts, no Diagon Alley.

O interior do avião também conta com uma adesivação especial para encantar os fãs em todas as etapas da viagem.

Na galeria, veja detalhes da aeronave temática.

| Divulgação/Gabriel Melo/Aeroflap | Divulgação/Gabriel Melo/Aeroflap × | Gabriel Rosa/Divulgação GOL | Gabriel Rosa/Divulgação GOL × | Divulgação Gol | Divulgação Gol × | Gabriel Rosa/Divulgação GOL | Gabriel Rosa/Divulgação GOL × | Divulgação Gol | Divulgação Gol × | Divulgação | Divulgação ×

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem para curtir Orlando e Miami (destinos que receberão os voos do avião do Harry Potter), é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.