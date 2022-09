Manutenção em motos: e-books gratuitos dão o caminho das pedras

Da Redação

Do 33Giga



02/09/2022 | 11:55



Com o objetivo de disseminar informações sobre o funcionamento, a manutenção dos veículos e outras curiosidades, a Nakata, de componentes para o sistema de suspensão no mercado de reposição, colocou no ar novos e-books. Tratam-se de materiais voltados para mecânicos, vendedores e motociclistas, que podem ser acessados no blog da Nakata.

Para os reparadores de motocicletas, por exemplo, há um guia completo de manutenção de motos que conta com 26 páginas. Os interessados podem encontrar os seguintes assuntos: “Os principais cuidados do cotidiano”, “Os maiores pontos de atenção na manutenção preventiva” e “Os principais erros que acabam com a moto”.

Para conferir este e-book, basta acessar https://landingpage. nakata.com.br/guia-manutencao- moto

Além do guia de manutenção de motos, a Nakata possui outros e-books em seu blog com diversos conteúdos sobre dica de manutenção de veículos, curiosidades, vendas e gestão. Eles estão à disposição de forma prática e acessível. Basta baixar ou salvar conteúdo e aproveitar todas as dicas.

Há também outros canais digitais com informação, como Facebook, Instagram, Podcast no Spotify, EAD e YouTube para os profissionais da reparação de veículos e público interessado no setor automotivo. São dicas técnicas de produtos, instalação, gestão para os negócios do setor de reposição automotiva e vendas para profissionais que comercializam autopeças, curiosidades e diversas outras assuntos.

