Maior streamer da Twitch, Ninja indica possível pausa na carreira

Bianca Bellucci

Do 33Giga



02/09/2022 | 11:55



Maior streamer da Twitch – de acordo com dados do site Trackalytics –, Ninja indicou uma possível pausa na carreira. Isso porque o norte-americano abandonou uma transmissão ao lado do também streamer SypherPK e, em seguida, tuítou: “Só preciso de um tempo… Não sei quando estarei de volta, ou onde”. A mensagem está fixada no topo da conta.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Após o anúncio repentino, Ninja removeu sua foto de perfil do Twitter e mudou o nome para “Usuário não encontrado”. O mesmo ocorreu com sua conta no Instagram. Na Twitch, por sua vez, ele já não é verificado – isto é, não é mais parceiro da plataforma.

Fãs especulam que ele deixará a Twitch para se juntar a outra plataforma, pois, algumas horas antes do ocorrido, Ninja fez o seguinte tuíte: “Grandes coisas estão chegando”. Vale destacar que esta não seria a primeira vez que o streamer deixa o site, pois migrou para o Mixer durante a ascensão inicial em 2019. Sua volta ocorreu em setembro do ano seguinte.

Também há especulações sobre Ninja se juntar à lista de streamers que estão trocando a Twitch pelo YouTube Gaming. A ideia é baseada em um tuíte de 26 de agosto, em que o norte-americano revela que uma ligação agendada com o YouTube havia sido cancelada.

Até o momento, porém, não há informações concretas sobre o futuro de Ninja. Fãs devem continuar seguindo o streamer nas redes sociais para ter possíveis notícias em primeira mão.