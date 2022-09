Do Diário



02/09/2022



A entrevista do ex-ministro e candidato a governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) reforça o papel do Diário como arena do bom debate de temas importantes ao Grande ABC. O candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo utilizou as plataformas do jornal para falar com as sete cidades, assim como havia feito, no dia anterior, o atual titular do cargo e concorrente à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB). Ao visitar a sede do principal veículo de comunicação local, a dupla de políticos emite sinal positivo, qual seja, o de que pretendem reforçar o diálogo com os moradores dos municípios do bloco.

Nota-se, pelas respostas de Tarcísio e Rodrigo, que ambos se prepararam para visitar o Grande ABC lendo o que vai nas páginas deste jornal – que, como não poderia ser diferente, espelha em suas pautas os assuntos que interessam aos habitantes das sete cidades. Tanto que o Metrô, um dos principais desejos do morador da região, que inclusive recentemente foi mote de uma campanha do Diário, capitalizou a discussão dos candidatos, assim como o BRT, sigla em inglês para sistema de ônibus de alta velocidade, cuja continuidade foi colocada em xeque pelo também concorrente ao Palácio dos Bandeirantes Fernando Haddad (PT).

A capacidade de trazer para perto do cidadão a discussão de temas com importância local é uma das principais funções do jornalismo regional. Sem imprensa forte e comprometida com o bem comum, capaz de ecoar tanto os anseios quanto os compromissos dos candidatos, o Grande ABC poderia ficar à parte do debate político estadual em momento crucial.

Em mais um período eleitoral, o Diário ressalta o seu compromisso – assumido há mais de 64 anos, quando fez circular a sua primeira edição, então sob o nome de News Seller – de ser o porta-voz dos interesses da região. A função desta Casa é a de estimular o bom debate sobre assuntos que têm impacto no cotidiano dos 3 milhões de moradores das sete cidades. Não é, e nunca será, a coloração ideológica que move, ou moverá, este jornal, que só tem um partido: o Grande ABC.