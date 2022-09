Click Ofertas: ClickBus lança serviço com passagens a preços populares

Da Redação

Do 33Giga



02/09/2022 | 09:55



A ClickBus, marketplace de passagens rodoviárias do Brasil, colocou no ar o Click Ofertas. Trata-se de uma opção especial que disponibiliza trechos rodoviários a preços reduzidos, com destinos em todo o Brasil – a plataforma pode ser acessada aqui.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Para atender uma demanda crescente – uma vez que em seis meses o aumento das vendas de passagens foi 104% maior na comparação com 2021 – a ClickBus está disponibilizando mais 136 rotas, com até 65% de desconto.

Confira alguns trechos da Click Ofertas:

Porto Alegre x Balneário Camboriú – Semi Leito – R$ 57,99 – 65% de desconto;

São Paulo (Barra Funda) x Rio De Janeiro (Novo Rio) – Convencionais – R$ 84,99 – 54% de desconto;

Búzios x Rio De Janeiro (Novo Rio) – Convencional – R$ 39,99 – 53% de desconto;

Rio De Janeiro (Novo Rio) x Arraial Do Cabo – Convencional – R$ 42,99 – 51% de desconto;

Todos os dias entram novas promoções no ar na página especial da Click Ofertas, que também vão para destaque na home page do site e nas redes sociais da ClickBus.