Kanye West revela que tem vício em pornografia e expõe conversas com as Kardashians

02/09/2022 | 09:10



Kanye West voltou a causar nas redes sociais na última quinta-feira, dia 1º. Em uma série de publicações, o rapper revelou conversas íntimas com as Kardashians e ainda afirmou ter vício em pornografia. Não muito tempo depois, todas as fotos foram apagadas do Instagram, segundo informações do jornal Daily Mail.

Se ele se arrependeu ou se ficou com medo de um processo judicial, nunca saberemos. A questão é que parece que, dessa vez, Kanye irritou até sua ex-sogra e a matriarca da família Kardashian - Kris Jenner.

Em uma das legendas, o rapper chegou a alfinetar a empresária:

Não deixe Kris influenciá-la a posar para Playboy como ela fez com Kylie [Jenner, sua ex-cunhada] e Kim [Kardashian, sua ex-mulher]. Hollywood é um gigante bordel e a pornografia destruiu minha família. Eu lido com o vício. O Instagram promove isso. Não deixarei isso acontecer com Northy e Chicago.

Em outro momento, Kanye compartilhou um print de uma conversa que parece ter ocorrido com Kim. Nas mensagens, ela compartilha um pedido da própria Kris.

Da minha mãe - POR FAVOR, diga a ele para, por favor, parar de mencionar meu nome. Tenho quase 67 anos e nem sempre me sinto bem e isso me estressa demais.

Em seguida, Kanye responde:

Vocês não têm tanto [poder] sobre meus filhos negros e onde eles vão para a escola. Eles não vão posar para a Playboy e fitas de sexo. Diga aos seus amigos Clinton para virem me buscar. Estou aqui.

West ainda argumentou que não gosta da escola que os filhos frequentam e da exposição que eles sofrem na Internet.

Qualquer um que diga que estou surtando quando expresso o inegável é um imbecil. Se preocupe com seus próprios filhos. Obviamente estou lidando com guerras nos mais altos níveis de controle e discriminação com base no nível em que estou operando. Um maestro tem que voltar para o público para dirigir a orquestra. Oh, Ye, louco, eu estou simplesmente certo. Eu conheço garotas que vendem b****a que não concordam com a forma como minhas filhas são exibidas. Eu estava enlouquecendo antes. Eu não enlouqueço mais. Não depende de Calabasas ou Hulu [produtora do reality The Kardashians], onde meus filhos vão para a escola. Eu não sou o louco aqui. Não vou parar até ter uma palavra a dizer sobre meus filhos, não importa o que seja legalmente necessário

Eita!