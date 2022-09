Tiago Abravanel e Fernando Poli oficializam a união em cerimônia intimista em casa

02/09/2022 | 09:10



Desde que Tiago Abravanel entrou no BBB22, ele vem comentando sobre a famosa cerimônica de casamento que estava planejando com Fernando Poli, seu companheiro. E não é que o dia chegou? O casal oficializou a união com a presença de apenas alguns amigos e membros da família na cobertura de seu apartamento em São Paulo.

A festa oficial do casamento, que promete dar o que falar, vai ser realizada no dia 11 de outubro. Mas, na espera do grande dia, os recém-casados aproveitaram a pequena cerimônia para curtir em família. E teve comida boa, viu?

Além de um bolo temático, com dois ursinhos no topo. O casal ainda investiu pesado no cardápio da noite.

- A gente ta muito feliz, a gente reuniu uma parte dos padrinhos, nem todos poderam estar aqui, nossa família, nossos irmãos, nossos pais, e a gente ta muito feliz de estar aqui em casa vivendo esse momento, disse Tiago, nos Stories.