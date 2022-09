Testamos: Kindle Paperwhite 11ª Geração é mais bonito, confortável e eficiente

Beatriz Ceschim

02/09/2022 | 08:55



Quando a Amazon disse que enviaria o novo Kindle Paperwhite 11ª Geração para teste, não pensei que o aparelho fosse ter muita diferença do modelo mais simples disponível no site – o 10ª Geração. Entretanto, estava completamente errada, já que o dispositivo consegue se destacar entre os demais, estrear com tudo a nova versão de leitores da marca e ser um intermediário excelente entre os outros produtos da família.

Kindle Paperwhite 11ª Geração

Essa novidade da Amazon tem uma tela maior que a versão antiga, sendo de 6,8 polegadas, e bordas mais finas – dando um toque sofisticado e mais slim para o aparelho. Além disso, o Kindle Paperwhite 11ª Geração conta com acabamento emborrachado na parte traseira, que traz uma sensação boa ao segurar o dispositivo e impede que ele escorregue.

Um dos pontos que chama atenção sobre essa nova versão é a bateria. Por ter mais LED e uma tela maior, a sensação era de que o Kindle não poderia ficar tanto tempo sem realizar uma nova carga. Entretanto, durante o uso, isso foi desmistificado. O aparelho aguentou mais de um mês sem precisar recarregar, quando usado no modo avião. E, ao ativar o Wi-Fi, durou cerca de 15 dias (leve em consideração que a reportagem leu por volta de 2 a 3 horas por dia).

Algumas funcionalidades desse modelo são a possibilidade de mudar a temperatura da tela, trazendo uma tonalidade mais âmbar para as páginas. Também é possível colocar a leitura em modo noturno, trocando o preto pelo branco. Além disso, o dispositivo é à prova d’água, tem 17 LEDs, e a versão Signature Edition tem um sensor que se adapta à luz. Os dois modelos (8 GB e 32 GB) estão disponíveis somente em preto.

Raio-X Nome: Kindle Paperwhite 11ª Geração

Iluminação: 17 LEDs + sensor de luz adaptável + ajuste da temperatura de luz

Resolução: 300 ppi

Conectividade: Wi-Fi

Armazenamento: 8 GB e 32 GB

Dimensões (em cm): 17,4 x 12,5 x 0,81

Peso: 205 gramas

Cor: Preto

Pontos positivos: design slim, duração da bateria, à prova d’água, carregamento rápido

Pontos negativos: preço salgado, somente uma cor

Preço sugerido: R$ 699 (8 GB) e R$ 899 (32 GB)

Comparativo

Nunca utilizei o modelo anterior deste Kindle, mas tenho experiências com o 10ª Geração e o Oasis. Comparando os três, acredito que o novo Paperwhite se destaque entre os demais. Com a tela maior e a possibilidade de 32 GB, este aparelho já está competindo diretamente com o maior da família, que tem um preço bem salgado.

Logo, se estiver em dúvida entre este novo dispositivo e o Oasis 10ª Geração, acredito que o Kindle Paperwhite 11ª Geração já irá cumprir o recado e você ainda poderá economizar um pouco. Agora, se a escolha está entre o mais simples e a novidade da Amazon, é necessário avaliar o próprio bolso para descobrir o que vale mais a pena. O novo modelo será muito benéfico, mas o valor dos dois disponíveis estão bem acima, sendo respectivamente R$ 699 para a versão de 8 GB e R$ 899 para a de 32 GB.