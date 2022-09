'Um ano inesquecível na minha vida', avalia Marcos Mion

02/09/2022 | 08:30



Pai do Romeo, da Donatella e do Stefano, Marcos Mion esbanja alegria e não cabe em si -de felicidade, seja ao falar da família ou quando o assunto é seu momento atual, que o colocou de volta na Globo, e no comando de um programa de auditório nas tardes de sábado, o Caldeirão.

"Aos 43 anos, eu consegui experimentar uma felicidade que não vai embora, é uma coisa maluca", revela o apresentador em entrevista ao Estadão, tentando explicar o turbilhão que vive agora e tudo o que foi acrescido à sua vida pessoal e profissional neste um ano à frente da atração.

Sua estada no comando da atração teve início em 4 de setembro de 2021 e, de lá para cá, Mion vem colecionando pontos a seu favor. Segundo números oficiais da emissora, o Caldeirão sob seu comando já foi visto por mais de 143 milhões de pessoas, e teve média de audiência de 13 pontos em São Paulo, por exemplo, o que lhe garantiu a liderança absoluta na faixa de exibição.

Há ainda grande entrada nas redes sociais, segmento bem aproveitado por Mion, que diverte os seguidores servindo de meme, além de termos relacionados ao programa estarem sempre em alta nas buscas pela internet.

"A nossa essência é a mesma", afirma Mion sobre esse um ano de Caldeirão e de como crava sua marca na televisão. O objetivo principal dele e de toda a equipe se traduz em fazer um programa que agrade a todas as idades. "Toda vez que eu aparecer na tela da Globo vai ser para levar alegria, esperança, diversão e boa energia. Esse é um compromisso meu com o público, que pretendo que seja para sempre", garante.

E o tempo, como analisa Mion, só faz bem a um programa de TV, pois ajuda a solidificar a relação com o telespectador. É com o passar dos dias e a manutenção do clima da atração que vai cativando um público cada vez mais fiel. "A avaliação deste um ano, cara, é de muita bênção, é um ano inesquecível na minha vida, um período incrível em que o projeto começou de uma forma provisória, daí se tornou fixo na grade do sábado, que sempre foi o meu maior sonho", comemora.

Com seu jeito irreverente e sempre juvenil, Mion chegou à nova casa com o programa já formatado, não precisaria mexer em nada, desde os quadros até a banda. Mas foi sua maneira de conduzir a atração que ajudou a conquistar a audiência. "Hoje tenho experiência para captar, entender e respeitar uma emoção que acontece no palco", afirma. Fora isso, não é qualquer um que entra no palco da forma como ele faz. "Deu muito o que falar eu apresentar o programa de chinelo, de bermuda, bermuda e chinelo, chinelo com meia", diverte-se Mion sobre sua tranquilidade no palco. "Esse tipo de ousadia é escola MTV", revela o apresentador. Ele conta que foi na emissora musical que reforçou esse lado descolado. "Quer se vestir assim, faça assim, seja como você é, independentemente do que as pessoas esperam", explica sobre a forma como a MTV lidava com seus apresentadores.

OLHOS ATENTOS

Com a saída de Faustão para a Band e a passagem de Luciano Huck para o domingo, o sábado ficou descoberto e, como o ano de 2021 estava quase terminando, a decisão teria de ser rápida e certeira. Mion nunca escondeu seu sonho de retornar à Globo, na qual fez sua estreia no seriado Sandy & Junior, ainda bem jovem. "Eu estava na Record, mas sempre tive esse desejo, esse sonho de trabalhar na Globo", conta Mion, que toma como exemplo o jogador de futebol. "Ele joga num clube, mas o time para o qual torce, ele guarda no coração e ninguém fica sabendo."

Mion ressalta que em nenhum momento deixou de se empenhar no trabalho que estava exercendo na época, mesmo tendo por objetivo a emissora concorrente. E enfatiza que os resultados falam por si só. "Tive muito sucesso com A Fazenda, a última foi uma explosão", recorda. "Ir para a Globo era uma vontade que guardava dentro de mim havia anos, muitos anos, como comunicador, como profissional de TV." Foi então que começou a troca de cadeiras que faria Mion sonhar ainda mais alto.

BOA SACADA

"A minha história tem tudo a ver com o Multishow, que é uma evolução de décadas da MTV", narra Mion. Após uma reunião com diretores do canal, em um movimento muito rápido, como ele destaca, tudo começou a andar a seu favor. Foi contratado pelo Multishow, que é do grupo Globo, e, estando lá dentro, foi um passo para atingir o seu objetivo. "Eu tinha total consciência de que, se eu não entrasse agora, não ia entrar mais", lembra o apresentador, que contou muito com sua fé e as promessas feitas a Nossa Senhora.

E foi aí que as peças começaram a se conectar de forma positiva. "Em questão de uma ou duas semanas o meu telefone tocou, porque eles realmente precisavam de alguém para entregar o Caldeirão", diz o realizado apresentador. A postos no novo cenário, Mion se desdobrou em cena, e fora dela também, para que o período proposto de três meses fosse prorrogado de forma indefinida. "Todo mundo sabia que era por três meses, mas a gente chegava aqui como se fosse o programa da nossa vida", completa ele. E quando o que parecia distante se concretizou, "foi uma sensação de vitória compartilhada".

Fora o Caldeirão, Mion também vai apresentar os melhores momentos do Rock in Rio, na TV Globo e no Multishow.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.