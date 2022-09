Rodrigo Garcia apresenta projetos no Vale do Paraíba

Da Redação



02/09/2022 | 08:21



O governador Rodrigo Garcia (PSDB), que disputa a reeleição, fez campanha ontem no Vale do Paraíba. Depois de visitar o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, o tucano foi até São José dos Campos, onde participou de caminhada ao lado de apoiadores no centro e, em seguida, esteve em sabatina realizada pelo jornal O Vale, Grupo Band e Associação Comercial e Industrial da cidade. “Um dos pilares da nossa proposta de segurança é levar o sistema Detecta para a viaturas policiais para que possamos identificar rapidamente os crimes em andamento. Vamos proteger as famílias de São Paulo, sem dar moleza para o crime. Volto a repetir que bandido bom é bandido preso, e com segurança pública melhor, vamos atrair mais investimentos para nosso estado e vamos gerar mais emprego nos próximos quatro anos”, disse.

Rodrigo destacou projetos para a área de assistência social. “Vivemos uma grande desigualdade social e estamos aqui para gerar oportunidade pra todos. Expandimos o Bom Prato nesta gestão, criamos o Bom Prato Móvel, e sendo reeleito, vou criar o Cartão Bom Prato, com crédito de R$ 300 para famílias mais carentes.”

Outra grande proposta apresentada por Rodrigo Garcia é o programa que vai devolver os impostos pagos pelas famílias cadastradas no CadÚnico.