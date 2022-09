Datafolha: 52% dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum

01/09/2022 | 22:30



Nova rodada da pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 1º, mostra que o presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera a rejeição entre os eleitores, com 52% que declaram que não votariam nele de jeito nenhum. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece como segundo mais rejeitado, com 39%.

No levantamento anterior divulgado pelo instituto, de 18 de agosto, Bolsonaro tinha 51% de rejeição, e Lula, 37%. Ciro Gomes (PDT), aparece com 24% de rejeição - ele tinha 25% no último levantamento.

Vera Lúcia (PSTU), aparece com 15%, Felipe d'Avila (Novo) e Simone Tebet (MDB) e Léo Péricles (UP), os três com 14% cada, Soraya Thronicke (União Brasil) e Sofia Manzano (PCB), ambas com 13%, e Eymael (DC), com 12%.

O levantamento também conta com o nome de Roberto Jefferson (PTB), que teve seu registro de candidatura negado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta, que é rejeitado por 20%.

Outros 3% não sabem, enquanto 1% não rejeita nenhum e 1% rejeita todos. Pablo Marçal (Pros) tem 14% de rejeição, mas sua candidatura foi retirada pelo partido e é alvo de disputa interna e na Justiça.

A pesquisa, contratada pela Folha e pela TV Globo, ouviu 5.734 pessoas em 285 cidades do País de terça-feira (30) a quinta-feira. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE com o número BR-00433/2022.