Santos joga só na 2ª feira, mas Lisca tem escalação definida para encarar o Goiás

01/09/2022 | 20:59



O Santos só joga na segunda-feira, às 20h, contra o Goiás, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o técnico Lisca já tem a escalação definida, após o treino desta quinta-feira, no CT Rei Pelé.

João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Carabajal; Lucas Braga, Soteldo e Marcos Leonardo. Este deve ser a formação que deverá iniciar o jogo no domingo.

O meia uruguaio Carlos Sánchez continua em recuperação física, após superar uma lesão na coxa esquerda sofrida em 14 de agosto, na derrota para o América-MG, em Belo Horizonte, mas ainda não está em condições ideais para atuar. O jogador está sendo submetido a sessões de fisioterapia.

Oitavo colocado no Brasileirão, com 34 pontos, o Santos soma oito vitórias, dez empates e seis derrotas. Com 20 gols sofridos, a defesa santista é a segunda melhor do campeonato, juntamente com a do Flamengo, sendo superada apenas pelo Palmeiras (16). O ataque marcou 27 vezes.