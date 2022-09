Giuliano e Júnior Moraes podem reforçar o Corinthians diante do Internacional

01/09/2022 | 19:02



Giuliano e Júnior Moraes poderão ser as novidades na lista dos atletas relacionados pelo técnico Vítor Pereira para escalar o time do Corinthians para o jogo de domingo, contra o Internacional, às 16 horas, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois atletas treinaram normalmente nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava. Giuliano, recuperado de uma bronquite, poderá substituir Du Queiroz no meio de campo, pois o volante vai ter de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Ele está fora do time há dois jogos.

Já Júnior Moraes está livre de uma torção no tornozelo e dores no joelho direito e, desta forma, poderá ser opção no banco de reservas para o setor ofensivo, depois de dez partidas afastado dos gramados.

Em quarto lugar na classificação do Brasileirão, o Corinthians poderá iniciar a partida contra o Internacional com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Cantillo (Roni), Fausto Vera e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.

VISITA

O lutador de MMA Charles do Bronx, um dos astros do UFC, esteve nesta quinta-feira no CT e postou fotos nas redes sociais ao lado de Vítor Pereira e do goleiro Cássio. Com o treinador, o atleta posou com luvas e em posição de luta.

"Hoje completamos 112 anos de muita história e tradição. Maior orgulho para mim poder levar no meu peito essa bandeira do Corinthians. Que venham mais 112 para fazermos história cada vez mais", escreveu Charles em suas redes sociais.