Primeira foto do Foo Fighters sem Taylor Hawkins é publicada nas redes sociais

01/09/2022 | 18:10



Como você vem acompanhando, a retomada na carreira e também dos shows do Foo Fighters anda por meio de passos de tartaruga por conta de todo o luto e trauma com a morte do baterista, Taylor Hawkins.

Foi anunciado recentemente que a banda vai se unir junto com amigos, famosos e familiares do músico que morreu no início deste ano para realizar um tributo. E nesta quinta-feira, dia 1º, os fãs da banda ficaram com o coração um pouquinho mais aquecido.

Tudo porque, o perfil do fotógrafo oficial do Foo Fighters que viaja para todos os cantos com a banda, fez questão de compartilhar nas redes sociais a primeira foto da banda reunida após a morte de Taylor Hawkins. E claro, acabou gerando um sentimento de saudosismo aos fãs!