Simone Mendes faz desabafo nas redes sociais e revela que chorou muito

01/09/2022 | 17:10



Simone Mendes viveu algumas semanas bem agitadas por conta de toda polêmica de brigas com sua irmã, Simaria, e também por conta do rompimento da dupla. Agora, anunciado que a cantora vai fazer carreira solo, ela está até conseguindo arrumar mais tempo em sua agenda.

Em suas redes sociais, a bonitona falou sobre a fase atual de sua vida e como se mantém forte e com um sorriso no rosto sempre. Até porque, dificilmente a gente vê Simone tristinha seja para o que for ela está de bom-humor.

Sou bem forte, mas tem momentos em que eu desabo. Ontem, Jesus falou comigo e eu chorei muito.

Eita!