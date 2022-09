Príncipe Charles pedia para Diana ser mais alegre e parecida com a esposa do seu irmão, conta livro

01/09/2022 | 16:11



De acordo com a biografia feita por Andrew Morton sobre a princesa Diana chamada Diana: Her True Story ? In Her Own Words, o príncipe Charles pediu para a esposa ser mais alegre e parecida com a sua cunhada, Sarah Ferguson.

Meu marido me fazia sentir inadequada em todas as maneiras possíveis: todas as vezes que eu subia para conseguir respirar, ele me puxava novamente para baixo, dizia um relato da princesa que faleceu após um acidente de carro no dia 31 de agosto de 1997.

Diana contou que se sentia muito insegurança com a situação, já que a cunhada era mais popular que ela no Reino Unido:

De repente todos começaram a dizer: Nossa, a Fergie é maravilhosa, um sopro de ar fresco - Graças a Deus ela é mais divertida que a Diana. Eu me senti muito insegura. E meu marido disse: Eu queria que você fosse mais parecida com a Fergie - toda alegre. Por que você é sempre tão triste?

Após o comentário, Diana tentou copiar o estilo de Sarah Ferguson para de alguma forma salvar o casamento, mas não foi o suficiente. Atualmente, Charles é casado com Camilla Parker-Bowles, desde 2005. Vale pontuar que as declarações foram divulgadas pelo Daily Mirror em memória aos 25 anos da morte da Princesa de Gales.