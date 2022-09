João Guilherme posa em cama de hospital e preocupa os fãs

01/09/2022 | 16:11



João Guilherme é o tipo de famoso que está sempre compartilhando cada passo que dá nas redes sociais e na noite da última quarta-feira, dia 31, o filho de Leonardo mostrou em seus Stories que estava deitado em uma cama hospitalar.

Usando máscaras de proteção e filmando o acesso em seu braço, João Guilherme não deu mais detalhes nem no Twitter do que teria acontecido com ele para ir ao hospital. Posteriormente, o ator fez questão de mostrar o seu look pós hospital que era touca clarinha, um sueter com algumas letras, calça laranja e um tênis all star, e agradeceu as mensagens dos fãs que recebeu.

Logo depois, João Guilherme veio novamente para as redes e fingiu que nada tinha acontecido e que não teria preocupado os fãs, e sem camisa na frente do espelho revelou que tem alguns presentes recebidos de marcas para abrir e se os fãs gostariam de acompanhar.

Ué...