José Loreto exibe registros pintando quadro coletivo com o elenco de Pantanal

01/09/2022 | 16:10



Na noite da última quarta-feira, dia 31, José Loreto aqueceu o coração dos seguidores ao compartilhar registros dos bastidores das gravações com o elenco da novela Pantanal. Nos Stories do Instagram, o intérprete de Tadeu surgiu pintando uma parede ao lado de Alanis Guillen e Jesuita Barbosa. A arte faz parte de um quadro coletivo, onde os atores colaboram deixando seus desenhos.

Em um dos vídeos, ele declarou:

- Voltemos. Faz tempo que a gente não pinta o nosso quadro coletivo do Pantanal.

Em seguida, exibiu uma série de registros com pincéis e tintas decorando o camarim da TV Globo. No espaço, estão representadas flores, animais e paisagens. O ator, que recentemente assumiu um relacionamento com Rafa Kalimann, ainda abriu uma enquete para saber o que os seguidores acharam da obra.