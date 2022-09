Samara Felippo se pronuncia sobre polêmica envolvendo o pai das suas filhas: Parem de falar por mim

01/09/2022 | 15:10



Samara Felippo usou as suas redes sociais para se pronunciar sobre as últimas polêmicas envolvendo o seu nome e as declarações sobre a maternidade solo.

No Feed do seu Instagram, a atriz explicou que a sua intenção não era atacar ninguém. Além disso, afirmou que a sociedade não está pronta para amparar mães que dão conta de tudo sozinhas.

Sobre meus stories falando de maternidade solo. Como disse Patrícia Pillar: PAREM DE FALAR POR MIM. Saiu tudo deturpado na mídia. Quem me conhece sabe que a frase: Ele não me ajuda, jamais sairia da minha boca. Falei diretamente para OS HOMENS PAIS e não para O PAI das minhas filhas, iniciou.

E, continuou:

Vocês não ajudam, vocês tem OBRIGAÇÕES com essas crianças. Só pagar pensão não diminui a carga mental de ser a única referência para a formação de ser humano. Se você conhece uma mãe solo, o recado está aí, se você é uma mãe solo envie pra essa pessoas. Eles precisam saber a importância dessa rede de apoio. Entramos em colapso e ninguém esta vendo, nosso trabalho é invisibilizado, exaustivo e não remunerado.

Samara então encerrou:

A sociedade não está preparada para amparar mães, principalmente as sozinhas. Colocar uma placa de culpada, coitada, cansada, mimizenta é mais fácil do que incluir políticas públicas que ajudem essas mães a terem sua independência financeira. É mais fácil que apoiar para que essa mulher tenha mais qualidade de tempo com seus filhos. Ainda temos muito que aprender.