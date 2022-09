Bruno Soares estreia com vitória nas duplas do US Open; Swiatek continua soberana

01/09/2022 | 15:06



Bruno Soares estreou bem no US Open. Grande esperança brasileira nos jogos de duplas, ele abriu a participação no último Grand Slam do ano ao lado britânico Jamie Murray com duplo 6/3 sobre os americanos Hunter Reese e Max Schnur na quadra 4 do complexo de Flushing Meadows, em Nova York, nesta quinta-feira.

Sem descanso, a dupla já volta à quadra pela segunda rodada nesta sexta-feira, contra o polonês Jan Zielinski e o monegasco Hugo Nys, em horário ainda indefinido pela organização do US Open. Também nesta sexta-feira, a dupla de Marcelo Melo estará em ação. Ao lado do sul-africano Raven Klaasen, o brasileiro encara o finlandês Harry Heliovaara e o britânico Lloyd Glasspool.

Bruno Soares e Jamie Murray precisaram de 1h14 para passar pelos americanos. Foram dois sets com 37 minutos cada e terminados em 6/3. Eles começaram a partida com quebra do serviço e depois trocaram saques até 4 a 2. Aproveitaram novo breakpoint e serviram para fechar em 6/2, mas acabaram quebrados. Não permitiram a reação na parcial seguinte, porém, e fecharam com 6/3.

O segundo set começou diferente e foram os anfitriões que iniciarem melhor, fazendo 3 a 1 com uma quebra. Soares e Murray reagiram e emplacaram cinco pontos seguidos para garantir a vitória sem sustos.

SWIATEK SOBERANA

Tentando fazer história em Flushing Meadows, onde jamais foi além das oitavas de final, a polonesa Iga Swiatek, líder do ranking, continua implacável na atual edição do US Open. Depois de atropelar a italiana Jasmine Paolini na estreia, com 6/3 e 6/0, ela fez nova vítima nesta quinta-feira: Sloane Stephens.

Swiatek precisou de 75 minutos para superar a americana por 6/3 e 6/2 no Arthur Ashe Stadium. Na terceira rodada, outra tenista local pela frente da líder do ranking. A polonesa vai encarar Lauren Davis, no sábado.

Outras favoritas também foram bem nesta quinta-feira. A suíça Belinda Bencic (cabeça 13) passou pela romena Sorana Cirstea com virada de 3/6, 7/5 e 6/2, a americana Jéssica Pegula (8) fez duplo 6/4 sobre a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich e a também bielo-russa Victoria Azarenka (26) passou pela ucraniana Marta Kostyuk com 6/2 e 6/3.

Vida fácil teve a checa Petra Kvitova, cabeça 21, que nem precisou suar para eliminar a ucraniana Anhelina Kalinina, que desistiu da partida por lesão e caiu por W.O.