Mozart espera ter força máxima no Guarani contra o Sampaio Corrêa

01/09/2022 | 14:26



O técnico Mozart aguarda reforços para a primeira das "11 finais" que o Guarani tem pela frente na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o clube de Campinas encara o Sampaio Corrêa, às 16h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 28ª rodada.

Um retorno certo é o do volante Rodrigo Andrade, que cumpriu suspensão na derrota para o Vasco, por 2 a 1, em São Januário, na última quarta-feira. A expectativa é pelas voltas do lateral-direito Diogo Mateus e do atacante Jenison.

"O Diogo, creio que vai estar à disposição. Estamos aguardando a volta do Jenison, que fez gol logo no segundo jogo. O Yuri está muito bem também. Mas vamos aguardar a volta desses jogadores, o que vai ser muito importante para nós", prevê Mozart.

Sobre a derrota para o Vasco, o treinador lamentou mais um resultado negativo, mas acredita que o futebol apresentado dá esperanças de que o Guarani vai escapar do rebaixamento.

"A derrota é difícil de digerir. Tento olhar o copo meio cheio. No futebol tudo é como se faz. Como se ganha, como se perde e como se empata. Saio orgulhoso do que os jogadores fizeram. Não é qualquer equipe que chega a São Januário e empurra o Vasco. Mas a nossa atuação me dá boa perspectiva para o restante da competição", comentou o treinador.

O Guarani está na 19ª e penúltima colocação da Série B, com 26 pontos, a dois do Brusque, primeiro time fora da zona de rebaixamento.