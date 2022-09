Rensga Hits! e mais: os conteúdos mais assistidos do Globoplay em agosto

Bianca Bellucci

Do 33Giga



01/09/2022 | 13:55



Os assinantes receberam nesta quarta-feira (31) uma lista com os conteúdos mais assistidos no Globoplay em agosto. O top 10 chama atenção por ser bem variado, indo de um documentário sobre o Rock in Rio até uma novela dos anos 2000. Abaixo, você confere a lista completa – e pode se decidir sobre o que vale a pena maratonar.

Raíssa Medeiros tem uma surpresa desagradável no dia do seu casamento: o noivo a estava traindo há quatro anos. Após essa decepção, ela decide ir embora da cidade do interior onde cresceu e tentar realizar seu sonho de ser compositora de música sertaneja em Goiânia (GO).

Em um dia atípico, uma série de coincidências levam Eduardo a conhecer Mônica em uma festa. Uma curiosidade é despertada entre os dois e, apesar de não serem parecidos, eles se apaixonam perdidamente. É uma adaptação para o cinema da famosa canção composta por Renato Russo.

Entre os destaques do Globoplay em agosto está o show em comemoração aos 80 anos de Caetano Veloso. Ele se apresenta ao lado dos filhos Moreno, Zeca e Tom. E ainda recebe uma convidada muito especial: Maria Bethânia, irmã do cantor.

Série infantil baseada na obra de Maurício de Souza. Na trama, quando a festa da popular Carminha Frufru é sabotada, Mônica e seus amigos se tornam os principais suspeitos. Agora, vão precisar superar suas inseguranças e revelar seus segredos para decifrar o mistério.

O detetive Elliot Stabler retorna para Nova York, nos Estados Unidos, para enfrentar as organizações criminosas mais poderosas da cidade. Ao mesmo tempo, deve lidar com uma perda pessoal, reconstruindo sua vida, família e carreira enquanto se adapta a um sistema de justiça em evolução.

Este filme que aparece entre os mais assistidos no Globoplay em agosto é baseado em fatos reais. Na trama, John dedica sua vida a criar o filho, depois que a mãe da criança os deixou após o parto. Ao descobrir ter apenas alguns meses de vida, ele tenta encontrar uma nova família que seja perfeita para o garoto.

Neste show que celebra seus 20 anos de carreira, Thiaguinho, um dos principais nomes contemporâneos do samba e do pagode, canta suas músicas favoritas.

Documentário original do Globoplay que traz a história do Rock in Rio pela visão dos artistas que participaram do festival ao longo dos anos. A produção relembra bastidores, hits e momentos marcantes que reforçam a importância do evento para a história e cultura do País, além de apresentar materiais inéditos.

Neste filme chinês, o labrador Little Q está se preparando para se tornar cão-guia para cegos. Quando termina seu treinamento, ele é enviado para auxiliar Lee Bo Ting, um renomado chef que se tornou deficiente visual recentemente. Amargurado, o novo tutor tem dificuldade para confiar no cachorro.

Esta novela dos anos 2000 é a última entre os conteúdos mais assistidos do Globoplay em agosto. Acostumado a viajar pelo mundo, o fotógrafo João Medeiros nunca teve muito tempo para a família. Até que ele é salvo da morte por um anjo. A partir daí, tem seis meses para consertar os erros do passado.