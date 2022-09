Bolsas da Europa fecham em queda, com expectativa por BCE e após dado industrial

01/09/2022 | 13:34



Os mercados acionários da Europa registraram sinal negativo nesta quinta-feira, 1 º de setembro, em alguns casos com recuos consideráveis. Investidores continuavam a monitorar a perspectiva de mais aperto monetário, antes da reunião do Banco Central Europeu (BCE) na próxima semana, e avaliaram também dados da região, que apontaram para fraqueza da indústria local.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 1,80%, em 407,66 pontos.

Na agenda de indicadores, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria da Alemanha recuou a 49,1 na leitura final de agosto, segundo a S&P Global, na mínima em 26 meses e abaixo da previsão de 49,8 dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Na zona do euro, o PMI industrial teve baixa a 49,6 em agosto, também o resultado mais baixo em 26 meses. Já no Reino Unido, o PMI da indústria recuou a 47,3 em agosto, mas ficou acima da previsão de 46,0.

Após a rodada de leituras do PMI, a Oxford Economics previu que as indústrias da Alemanha e da Itália entrem em recessão no inverno local, enquanto as de França e Espanha ficarão estagnadas. Ainda na Alemanha, as vendas no varejo tiveram crescimento de 1,9% em julho ante o mês anterior, quando analistas previam alta de 0,3%.

A Oxford, porém, advertia que a inflação elevada continuava a pesar sobre os orçamentos dos consumidores no país, erodindo seu poder de compra, o que deve se traduzir em quadro "desafiador" para as vendas de varejo no país no futuro próximo. Na zona do euro, a taxa de desemprego recuou a 6,6% em julho, como esperado.

Enquanto isso, continua a expectativa por postura mais dura do BCE para conter os preços elevados. O Rabobank diz em relatório que espera uma alta de 75 pontos-base na próxima semana nos juros, mas considera que existe "risco ainda significativo" de que ela seja de 50 pontos-base. Para o Rabobank, as expectativas de inflação correm o risco de desancoragem, e o euro fraco acrescenta mais pressão sobre os preços. O banco vê o BCE "bastante pressionado" a demonstrar determinação para cumprir seu objetivo de estabilidade de preços.

A perspectiva de aperto monetário tende a ser negativa para as ações. O fato de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deve continuar a subir os juros nos EUA também influi. Além disso, nesta quinta houve pregão negativo nas bolsas asiáticas, após dados fracos da indústria da China.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em baixa de 1,86%, em 7.148,50 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX recuou 1,60%, a 12.630,23 pontos.

O índice CAC 40, da Bolsa de Paris, caiu 1,48%, a 6.034,31 pontos.

Na Bolsa de Milão, o índice FTSE MIB fechou em queda de 1,19%, em 21.302,16 pontos.

Em Madri, o índice Ibex 35 recuou 1,02%, a 7.806,00 pontos.

Já em Lisboa, o PSI caiu 0,56%, a 5.961,93 pontos.