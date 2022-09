PMI global da indústria cai a 50,3 em agosto, na mínima em 26 meses

01/09/2022 | 13:09



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria global, elaborado pela S&P Global e pelo JPMorgan, caiu de 51,1 em julho para 50,3 em agosto, no nível mais baixo em 26 meses. O indicador, publicado nesta quinta-feira, acima de 50 pontos indica expansão do setor industrial, ainda que leve.

Apenas dez das 30 nações que disponibilizaram dados para agosto registraram aumento na produção.

Dessas, a maioria viu crescimento apenas marginal, inclusive Brasil, China, Espanha e Austrália. Estados Unidos, zona do euro, Japão e Reino Unido estiveram entre as maiores economias a ver contração, afirma o relatório.

Economista do JPMorgan, Bennett Parrish destaca que o PMI de produção industrial ficou abaixo de 50 no mês passando, indicando uma contração total na produção fabril global no início do segundo semestre deste ano. "As perspectivas também são cada vez mais fracas", afirma. "A boa notícia das últimas pesquisas foi uma flexibilização considerável nos PMIs de preços, proporcionando algum alívio às pressões inflacionárias."