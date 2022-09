Leonardo DiCaprio é visto saindo de balada com modelo de 22 anos de idade

01/09/2022 | 13:10



Leonardo DiCaprio, que bombou nos últimos dias na internet com muitos memes sobre a idade de suas ex-namoradas, teve uma foto vazada saindo de uma balada acompanhado, em St. Tropez, na França, em julho deste ano. A imagem foi feita aproximadamente um mês antes do anúncio do término do relacionamento de quatro anos entre o ator e Camila Morrone, que para a alegria dos internautas completou 25 anos de idade em 16 de junho deste ano.

Segundo informações do jornal Daily Mail, publicadas na última quarta-feira, dia 31, DiCaprio e Maria Beregova, de 22 anos de idade, teriam se conhecido durante a viagem para a comuna francesa. A modelo ucraniana estaria usando esse momento para descansar após se divorciar de Ahmed Masoud Abdelhafid, empresário de moda e imóveis nascido em Mônaco.

Suposto affair de Leonardo, a jovem Maria cresceu em um internato na Suíça, mas atualmente estuda em Londres, na Inglaterra, com o intuito de administrar a empresa da família, um grupo do ramo farmacêutico. Ela voltou a usar seu nome de batismo, retirando o sobrenome do ex-marido, durante sua passagem pela França.