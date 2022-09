Carla Bruno sofre lesão durante ensaio da Batalha de Lip Sync: - Eu descobri que tenho um osso a mais no pé

01/09/2022 | 13:11



Carla Bruno, que faz parte do time de bailarinas do quadro Batalha de Lip Sync do Domingão com Huck, sofreu uma lesão durante ensaios do quadro. Após machucar o pé, a dançarina retornou para casa pensando ser apenas uma torção e colocou gelo, mas amanheceu com muita dor e inflamação local. Na última quarta-feira, dia 31, ela realizou alguns exames no hospital e revelou nos Stories do Instagram que descobriu ter um osso a mais no pé, chamado de osso acessório.

- Nada grave, como eu já imaginava. Está doendo bastante e estou mancando muito, mas eu já imaginei que eu não tivesse fraturado nada. Eu descobri que tenho um osso a mais no pé. Eu virei bem nesse local. Como não é um osso normal, é acessório, o médico falou que se voltar a doer ou incomodar, existe cirurgia para retirá-lo, mas é óbvio que eu não vou mexer com isso. Como eu virei em cima desse osso que não era para existir, machucou, inflamou, é sensível.

E adicionou que espera poder dançar e retomar as gravações do quadro logo.

- Estou com o osso inflamadinho, tomando anti-inflamatório e remédio para dor. Se Deus quiser, consigo gravar amanhã normalmente. Hoje vou repousar e colocar gelo o dia inteiro.