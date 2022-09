Fernando Scherer mostra o encontro de Brenda com os sobrinhos

01/09/2022 | 13:11



Fernando Scherer que é conhecido por ser o Xuxa da natação está com motivos de sobra para ter um sorrisão largo no rosto. Recentemente, veio ao mundo os netinhos do ex-atleta, frutos da relação de Isabella Scherer e Rodrigo Calazans.

Isso mesmo, o bonitão agora é avô de Bento e Mel. E na manhã desta quinta-feira, dia 1º, Fernando Scherer fez questão de levar a titia das crianças, Brenda, filha de sua união com Sheila Mello, para visitar as crianças.

Nos Stories, o ex-nadador postou a foto de Brenda toda tímida ao lado dos sobrinhos e para deixar tudo mais fofo, colocou também um emoji com uma carinha acompanhado de um coração. Que fofinhos!