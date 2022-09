Paolla Oliveira esclarece boatos de casamento com Diogo Nogueira: -Aquela aliança era da novela

01/09/2022 | 13:11



Paolla Oliveira se manifestou e esclareceu os boatos de casamento com Diogo Nogueira. As especulações começaram após a atriz surgir nas redes sociais usando uma aliança no dedo ao lado do namorado, mas a joia nada mais era do que parte do figurino de sua personagem de Cara e Coragem. Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, a intérprete de Pat comentou o ocorrido durante entrevista ao podcast GE Talks, no ar no Spotify.

- Vira e mexe eu venho com aliança da novela. Aquela aliança era da novela. E nem sou mais casada na novela. Acabo me divertindo com tudo o que é criado, com todas as confusões.

Paolla também revelou que aprendeu a lidar com as redes sociais conforme passaram os anos e passou a se cobrar menos.

- Sempre fui muito reservada, depois entendi que a reserva era um pouco de medo do que as pessoas iam dizer. Então, quando você entende que está naquele lugar porque está um pouco pressionada, fala: Peraí, é tão precioso isso. Sou tão apaixonada pela vida, pelas pessoas... Por que não posso? Por que me sinto tão invadida quando demonstro um relacionamento, um gesto carinhoso e faço uma declaração. Então, é isso. Assim que estou lidando com as redes sociais: como um lugar de permissão que eu mesma me dei para mostrar algo que é importante para mim. Mas fora do liberou geral.

E garantiu que nem tudo é mostrado na internet.

- Quando você está com um trabalho no ar, fica mais exposta, meu Instagram é super ativo. Aí tem a coisa do relacionamento, e as pessoas falam: Ah, ela liberou! Não. Esse é meu equilíbrio. Se estou achando bacana o que vocês estão vendo, se estou liberando, é porque está bom para mim. Somente o que eu coloco, as entrevistas que a gente dá (estão permitidos). E o resto a gente vai dando conta.