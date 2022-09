Ana de Armas critica classificação indicativa dada a 'blonde' nos EUA

01/09/2022 | 12:36



Blonde, a biografia de Marilyn Monroe, recebeu a classificação indicativa de NC-17, quando o filme é recomendado apenas para maiores de 17 anos. A protagonista do longa, Ana de Armas, contestou a decisão Associação de Cinema dos EUA. "Eu não entendi por que isso aconteceu. Eu poderia te listar várias séries e filmes muito mais explícitos, e com muito mais conteúdo sexual, do que Blonde", disse a atriz à L'Officiel.

"Para contar essa história, era importante que mostrássemos todos os momentos da vida de Marilyn que a fizeram se tornar quem ela era. Tudo precisava ser explicado. Todo mundo sabia que tínhamos que ir a lugares desconfortáveis. Eu não fui a única", afirmou ela.

No sistema de classificação da Motion Picture Association, NC-17 é a mais alta classificação que um filme pode receber, tornando-o restrito para a grande parte do público. Nesse sentido, se Blonde tivesse sido classificado pelo Sistema de Classificação Indicativa Brasileiro, por exemplo, não seria indicado para menores de 18 anos.

O longa tem base no livro de Joyce Carol Oates, que mistura realidade e ficção para abordar a vida de Monroe, e é dirigido por Andrew Dominik. O elenco também conta com Bobby Cannavale, Adrien Brody e Julianne Nicholson.