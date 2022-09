Taylor Swift compartilha capas alternativas para versão de colecionador do álbum Midnights

01/09/2022 | 11:11



A gata não para! Taylor Swift compartilhou em suas redes sociais na madrugada desta quinta-feira, dia 1°, mais uma notícia sobre seu novo álbum Midnights.

Através do Instagram, Taylor compartilhou um vídeo super bem humorado para contar em primeira mão a notícia. Os fãs mais fervorosos da cantora vão poder exibir com muito orgulho não apenas uma, mais três capas diferentes do álbum. Cada versão terá uma edição especial com diferentes fotos limitadas.

Mas não foi só isso! Taylor ainda revelou que estará lançando o material em formato de vinil, bem vintage como a gente adora, né? Vale lembrar que o álbum terá 13 músicas inéditas e está previsto para ser lançado dia 21 de outubro.