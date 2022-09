Aos 41 anos de idade, Fernando Grostein, irmão de Luciano Huck, revela que foi vítima de estupro duas vezes

01/09/2022 | 11:11



Aos 41 anos de idade, Fernando Grostein, irmão do apresentador Luciano Huck, concedeu uma entrevista à Revista Piauí, e revelou que foi vítima de estupro duas vezes. Segundo o diretor de cinema, a primeira vez ocorreu aos 14 anos de idade, e a segunda aos 28 anos.

Eu era um adolescente com traços bastante andróginos. Quando tinha 14 anos, durante uma festa em uma boate, homens me seguraram à força e penetraram meu ânus com o dedo, contou ele.

Após o lamentável e triste ocorrido ele contou que mudou algumas coisas:

Desde então, passei a anular o meu modo de ser: postava a voz, para fazê-la mais grossa, e me reprimia na hora de caminhar, para parecer mais masculino.

Sobre a segunda vez, Fernando contou que ainda não consegue falar sobre o assunto:

Aos 28 [anos], fui estuprado mais uma vez, porém sobre este episódio não consigo falar ainda.

Diretor de cinema, os trabalhos mais conhecidos de Fernando são os documentários Coração Vagabundo, com Caetano Veloso e Quebrando o Tabu. Além desses trabalhos, o irmão de Huck dirigiu campanhas de publicidades e é sócio-diretor da Spray Filmes, que filmes publicitários, documentários e filmes para entretenimento.