Gustavo Corasini, ator mirim de Pantanal, deixa hospital: Vencemos mais uma etapa

01/09/2022 | 11:10



Boas novas! A mãe de Gustavo Corasini informou que ele recebeu alta clínica e poderia deixar o hospital em breve. O ator mirim, que interpretou Tadeu ainda criança na primeira fase do remake de Pantanal, estava internado na unidade médica após ser atropelado. Nesta quinta-feira, dia 1º, vieram as boas notícias de que ele já pode ir para casa.

Logo de manhã, as redes sociais do menino foram atualizadas para agradecer todo o apoio recebido e revelar a ansiedade para finalmente ir embora do hospital.

Um novo dia... Que hoje o dia seja de boas surpresas. Gu dormiu bem, e agora estamos na ansiedade pela tão esperada alta médica para irmos embora. Foi nove dias difíceis, de dores, sofrimento, medo... mas também de muita gratidão. Gratidão pelo milagre que recebemos, pelo renascimento do meu menino. Gratidão por tantas vibrações e energias de pessoas que nem conhecemos, queria ter respondido a todas as mensagens, com tempo irei retribuindo o carinho. Gratidão a minha família que aguentou forte e nos apoiou. Gratidão a todos os amigos que sempre posso contar nos momentos difíceis. Gratidão a todos os profissionais do Hospital Santa Marcelina. Espero já já trazer boas notícias.

Duas horas após a publicação, veio um alívio para a família:

Vamos para casa por honra e glória do Senhor. Deus é fiel! Vencemos mais uma etapa.