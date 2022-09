Finlândia corta vistos para turistas russos a um décimo do nível normal

01/09/2022 | 10:44



A Finlândia reduziu nesta quinta-feira (1) os vistos a cidadãos da Rússia a um décimo da quantidade regular, em uma medida vista como uma mostra de solidariedade à Ucrânia. A Finlândia é o país com a maior fronteira com a Rússia entre os membros da União Europeia (UE) e havia anunciado a decisão em agosto, em meio a pressões de políticos e da população para restringir o movimento de turistas russos, enquanto Moscou continua com a guerra em solo ucraniano.

A partir de 1º de setembro, a Finlândia permitirá que os russos peçam vistos de turista apenas uma vez por semana e em apenas quatro cidades russas: Moscou, São Petersburgo, Murmansk e Petrozavodsk, esta perto da fronteira finlandesa.

O ministro das Relações Exteriores finlandês, Pekka Haavisto, disse ser importante mostrar que, enquanto os ucranianos sofrem, "o turismo normal não deve continuar como sempre". A chancelaria finlandesa ainda diz que o governo avalia uma nova possibilidade de ajuda a defensores dos direitos humanitários, membros da sociedade civil e jornalistas críticos do Kremlin, ao estabelecer um novo tipo de visto humanitário para o país nórdico.

Em uma reunião em Praga (República Tcheca) nesta semana, ministros de Relações Exteriores da UE decidiram apertar as regras para russos dentro do bloco, mas não houve consenso para um veto total aos turistas do país. A Finlândia tem uma fronteira de 1.340 quilômetros com a Rússia e o país está regularmente citado entre os destinos mais populares no Ocidente dos turistas russos, ao menos para paradas. Fonte: Associated Press.