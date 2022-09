Juros renovam mínimas e acentuam queda após corte de combustíveis

01/09/2022 | 10:27



O corte dos preços da gasolina anunciado nesta quinta-feira pela Petrobras faz os juros futuros renovarem mínimas e acentuarem o movimento de queda nesta manhã. "Há forte fluxo nos DIs desde ontem", acrescenta um trader.

Mais cedo as taxas estavam mais perto da estabilidade, após o PIB do segundo trimestre ter subido 1,2% ante o primeiro trimestre de 2022, acima da mediana das estimativas (+0,9%) do Projeções Broadcast.

Já o IPC-S recuou 0,57% no fechamento de agosto, após deflação de 0,95% na terceira quadrissemana e contração de 1,19% em julho.

Às 10h07, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para mínima de 11,71%, de 11,75%, e o para janeiro de 2025 recuava para 11,89%, de 11,96% no ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2024 estava em 12,93%, de 12,98%. O DI para janeiro de 2023 batia mínima de 13,720%, de 13,736% ontem no ajuste. O dólar à vista caía 0,08%, a R$ 5,1975.