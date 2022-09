Honda CG 160 Start 2023: modelo de entrada chega por R$ 12.650

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/09/2022 | 09:55



A Honda CG Start, nascida em 2015 para ser a mais acessível da família, ganha nova versão. Para 2023, a montadora traz como novidade a cor Azul Perolizado, que se une às tradicionais Vermelho e Preto, completando o trio de opções disponíveis. Nos âmbitos técnico e estilístico não ocorreram modificações, permanecendo a CG 160 Start 2023 com linhas limpas, que por ocasião da renovação de 2022, recebeu nova carenagem frontal e painel.

O motor 160cc com tecnologia FlexOne segue inalterado, assim como o chassi de aço estampado com arquitetura tipo Diamond. Completa a parte ciclística a suspensão dianteira tipo SFF (Separated Function Fork), a traseira com conjuntos amortecedor-mola de dupla ação (com possibilidade de regulagem na carga da mola em cinco posições) e o sistema de frenagem com sistema Combined Braking System (CBS). Exclusividade da CG 160 Start 2023 são as rodas raiadas com aros de aço Black Chrome dotadas de freios a tambor, com 130mm de diâmetro.

O preço sugerido da CG 160 Start 2023 será de R$ 12.650, com base no Distrito Federal, não inclusas despesas de frete e seguro. A garantia é de três anos sem limite de quilometragem. A versão estará disponível nas concessionárias Honda de todo o Brasil a partir de setembro.