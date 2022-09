Governo susta expediente na Esplanada na véspera do 7 de Setembro 'por segurança'

01/09/2022 | 08:45



O governo federal determinou que, em caráter excepcional, não haverá expediente no dia 6 de setembro deste ano nas unidades administrativas dos órgãos e das entidades da administração pública federal localizadas na Esplanada nos Ministérios, em Brasília, "em razão de medidas de segurança de área". No dia seguinte, 7 de setembro, o local sediará desfile militar e escolar em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil, com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras autoridades.

A decisão consta de portaria do Ministério da Economia publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 1. "Cabe aos dirigentes dos órgãos e entidades, nas respectivas áreas de competência, assegurar a integral preservação e o funcionamento dos serviços considerados essenciais ou estratégicos, inclusive os relacionados à realização do evento 'Desfile Cívico-Militar' por ocasião das Comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil', cita o ato.