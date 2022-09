Servidores passam por treinamento sobre varíola

Lara Delon

Especial para o Diário



01/09/2022 | 08:38



O Centro Universitário FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) começou a realizar treinamentos para profissionais da rede de atenção à saúde, a respeito dos protocolos de atendimento e orientações necessários para combater a Monkeypox, a varíola dos macacos.

Até o momento, a parceria foi feita com as prefeituras de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Esta última realizou a capacitação com os responsáveis na última terça-feira (30), que tiveram acesso a informações prestadas pelos profissionais da instituição de ensino acerca dos procedimentos indicados em casos suspeitos da doença.

Já em Ribeirão Pires, a colaboração foi realizada no dia 17 de agosto. Outras cidades da região do Grande ABC também contarão com a participação do Centro Universitário FMABC para apoiar seus profissionais de saúde no combate à doença, que tem apresentado crescimento no número de casos nas últimas semanas.

“Nosso papel é manter o compromisso com o aprendizado e com a qualificação de profissionais de saúde, por isso sempre nos colocamos à disposição para apoiar os municípios e auxiliar a comunidade que será atendida”, disse Fernando Fonseca, reitor do Centro Universitário.

“A instituição também foi recentemente credenciada pelo Instituto Adolfo Lutz, para fazer parte da rede estadual de diagnósticos da doença, com amostras sendo examinadas em seu Laboratório de Análises Clínicas”, completa.



NÚMEROS

As cidades do Grande ABC registraram aumento nos casos de Monkeypox.

Santo André é o município com mais infectados, com um aumento de 54% na comparação com duas semanas anteriores.

Agora, de acordo com dados da Prefeitura de Santo André, a cidade tem 51 registros de infectados. Na sequência São Bernardo segue com 44 infectados, Diadema (21), São Caetano e Mauá (15 cada). Ribeirão Pires segue com dois casos confirmados, em fase final do tratamento. Desde a última atualização divulgada pelo Diário, no dia 2 de agosto, Rio Grande da Serra, único município que não registrava nenhum caso, já confirmou dois pacientes com o vírus, ambos recuperados.

Nenhum morte foi registrada nas sete cidades da região. No Brasil, duas mortes ocorreram em decorrência de complicações da doença. A primeira, em Minas Gerais, enquanto a segunda ocorreu no Rio de Janeiro.

SÃO PAULO

A Capital tem 1.900 infectados, de acordo com o último boletim epidemiológico disponibilizado pelo Ministério da Saúde, no dia 20.